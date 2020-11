Bosnia - Italia 0-2, gol e highlights. A segno Belotti e Berardi, gli azzurri conquistano la Final Four di Nations League

18 novembre 2020 a

L'Italia vince in Bosnia 2-0 e conquista la Final Four di Nations League. La formazione di Mancini (per l'occasione condotta da Evani, il ct è ancora positivo al Covid), ha disputato un'altra ottima gara. Gli azzurri hanno sbloccato la partita dopo 22 minuti. Cross di Insigne dalla sinistra e destro vincente di Andrea Belotti che supera Piric. L'attaccante del Torino non realizzava con la maglia azzurra da un anno. L'ultima volta era andato a segno proprio con la Bosnia (15 novembre 2019).

Nella ripresa raddoppio al 13'. Splendida azione, assist di Locatelli, Berardi colpisce al volo e la butta dentro: gol splendido. Tre punti e primo posto nel girone.

