Nations League, Norvegia bloccata dal Covid e la Uefa assegna la vittoria a tavolino alla Romania

Il Covid 19 sta mettendo a dura prova tutto il mondo. Ogni giorno si contano migliaia di morti e centinaia di migliaia di nuove infezioni. Quasi tutti i Paesi del pianeta hanno proceduto a drastiche restrizioni per cercare di rallentare la pandemia, pur dovendo penalizzare economia e libertà individuali. Ma il calcio continua ad andare per la sua strada. E' così anche a livello internazionale dove la Commissione Disciplinare Uefa assegna la vittoria a tavolino per 3-0 alla Romania contro la Norvegia in Nations League. La nazionale scandinava non si è presentata. Perché? Il ministero della Salute ha vietato la trasferta, proprio per cercare di evitare una possibile occasione di ulteriori contagi.

