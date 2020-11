Stasera in tv 18 novembre su Rai 1, formazioni ufficiali di Bosnia - Italia

18 novembre 2020 a

Stasera 18 novembre importante incontro di Nations League tra Italia e Bosnia. Con una vittoria gli azzurri sarebbero automaticamente qualificati. La selezione bosniaca è costretta a rinunciare a numerosi giocatori a causa dell'emergenza Covid 19, Il tecnico non può schierare Dzeko, Sehic, Hajradinovic, Hasic, Hodzic e Zeljkovic. Assenti anche Kolasinac e Turkes. Sulla panchina azzurra non siede Roberto Mancini, anche lui risultato positivo al Covid 19. Partita in diretta su Rai 1. Di seguito le formazioni ufficiali diramate pochi minuti prima della partita. Clicca qui per la diretta Rai.

BOSNIA 4-3-3: Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Tatar, Prevljak, Gojak. Allenatore: Bajevic.

ITALIA 4-3-3: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. All: Mancini (in panchina Evani).

