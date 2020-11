Stasera in tv 18 novembre, su Rai 1 la partita Bosnia - Italia: si gioca per la Nations League

18 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 18 novembre, torna il grande calcio in prima serata su Rai 1. Sulla principale rete della televisione di Stato, infatti, verrà trasmessa in diretta la partita Bosnia Erzegovina - Italia, valevole per la Nations League. Collegamento alle ore 20.30. La telecronaca è affidata alle voci di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, mentre le interviste a bordocampo saranno di Alessandro Antinelli. Di seguito le probabili formazioni.

BOSNIA (4-3-3): Adilovic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Nastic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Hazdic, Gojak. Commissario tecnico Bajevic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. Commissario tecnico Evani (Mancini fuori causa Covid).

Arbitro: Dias (Portogallo).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.