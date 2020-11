Lazio, caos Immobile: risultati dei tamponi difformi. La Asl non dà l'ok per le visite. Ancora isolamento

18 novembre 2020 a

Doccia gelata per la Lazio. Era stato annunciato il tampone negativo per l'attaccante Ciro Immobile, ma secondo la Asl i test non hanno chiarito il reale stato Covid del giocatore. Immobile, dunque, è costretto a restare in isolamento e non può essere sottoposto ai controlli di idoneità per riprendere gli allenamenti. Le visite mediche erano state programmate per la mattinata di oggi, 18 novembre, nella clinica Paideia, ma il giocatore non si è presentato. E' stata la Asl a negare la visita. Spunta la notizia, infatti, che i test di martedì 17 ancora una volta avevano dato risultati difformi e quindi non è arrivato l'ok allo stop dell'isolamento.

