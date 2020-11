Il Covid e la Lazio, l'attaccante Immobile è guarito. Tampone positivo per Milinkovic-Savic

18 novembre 2020 a

Notizie buone e cattive per la Lazio in relazione alla pandemia Covid 19. Immobile è guarito. Il tampone a cui è stato sottoposto l'attaccante è risultato negativo. Non farà parte della Nazionale che affronterà la Bosnia, ma torna a disposizione del tecnico Inzaghi. Ora lo attendono i test diagnostici e le visite di idoneità. La sua positività era stata comunicata prima della partita contro la Juventus. Per un giocatore che guarisce, ce n'è subito uno che risulta positivo al test. E' il centrocampista Milinkovic-Savic che ha sostenuto il tampone nel ritiro della nazionale serba. Nella sua stessa situazione anche Lazovic e Nikolic.

