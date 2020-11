La Ternana con 28 gol è il miglior attacco d'Europa

Foto: foto principi

Dopo il primato di Lega Pro e d'Italia, scalzati anche Psg e Bayern

Michele Fratto 17 novembre 2020 a

L'attacco autentico gioiello della Ternana di quest'anno. Con ventotto gol in undici partite, la Ternana è per distacco il miglior attacco della Lega Pro e d’Italia. A livello europeo, merito anche della sosta per le Nazionali, la Ternana è riuscita a scalzare anche il PSG (26 gol in dieci partite) e Bayern Monaco (27 gol in sette gare). Con le dovute proporzioni per avversari e minuti giocati, con le classifiche cristallizzate oggi la Ternana si aggiudica la palma di miglior attacco d’Europa. L'attacco “democratico” sta funzionando: Furlan è tornato al gol dopo quattro stagioni e le sue reti arrivano sempre nel finale di gara. Quando gli altri arrancano, il laterale di Montebelluna tende ancora a carburare. Se Furlan chiude le partite, Partipilo le sblocca. Con una doppietta nella sua città natale, l'attaccante ha ancora una volta mosso il tabellino della partita per primo, infilando Frattali su un assist al bacio di Falletti, raggiunto a quota sei nella classifica cannonieri dietro solo ai 7 realizzati da Cianci del Potenza

