Coronavirus alla Sir volley, altri tre tornano in gruppo

Leon, Colaci e Piccinelli negativi al tampone: ora sono 11 i giocatori a disposizione

16 novembre 2020 a

La Sir Safety Conad Perugia, in seguito ai risultati dei tamponi effettuati pervenuti nel pomeriggio di lunedì comunica che gli atleti Wilfredo Leon, Massimo Colaci ed Alessandro Piccinelli sono tornati negativi. I tre giocatori seguiranno pertanto l’iter per poter riprendere il lavoro in palestra che inizierà subito dopo la visita di idoneità sportiva, con ogni probabilità, già mercoledì. A questo punto gli atleti a disposizione dello staff tecnico salgono a 11: Ricci, Solè e Russo sono stati i primi a tornare negativi al tampone, poi è stata la volta di Sossenheimer, Polotnytskyi e Ter Horst. Con loro Atanasijevic e Zimmermann che non sono stati mai contagiati.

