Perugia-Gubbio, cambio di orario: il derby al Curi si gioca sabato 21 novembre alle 15

Niente anticipo serale per il derby tra Perugia e Gubbio, valevole per la dodicesima giornata di campionato del girone B di Serie C. Il match infatti, inizialmente previsto alle 20,45 di sabato 21 novembre, si terrà sempre sabato ma alle 15 allo stadio Curi.

I biancorossi sono secondi a -2 punti dalla capolista Padova, peraltro battuta appena dieci giorni fa al Curi, mentre il Gubbio naviga nei bassifondi della classifica, con 7 punti ma con una partita ancora da recuperare. Nell'ultimo turno disputato il Grifo ha pareggiato in trasferta a Carpi 0-0, stesso risultato per i rossoblù di Torrente, che hanno fatto 1-1 contro la Virtus Verona al Barbetti.

