Nigeria, rapito l'ex Perugia Christian Obodo: "Rinchiuso per 4 ore nel bagagliaio della macchina. Non capisco perché"

16 novembre 2020 a

Brutta disavventura per Christian Obodo, ex nazionale nigeriano e vecchia conoscenza anche in Italia, dove ha vestito le maglie, tra le altre, anche del Perugia. Obodo è stato rapito domenica 15 novembre da sconosciuti armati nella città di Warri, nello stato nigeriano del Delta. I rapimenti a scopo di riscatto da parte di bande criminali sono comuni nel paese più popoloso dell’Africa, in particolare nella regione del Delta. Obodo, 36 anni, era già stato rapito nella stessa regione nel 2012 e salvato il giorno successivo con un raid della polizia. I suoi rapitori avevano chiesto per rilasciarlo un riscatto di circa 188.000 dollari (149.000 euro). Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio, tanto che Obodo ha raccontato la sua esperienza: "È stato davvero spiacevole essere rinchiuso per quattro ore nel bagagliaio della macchina e al caldo. I rapitori mi hanno persino raccontato di come hanno perso denaro per aver scommesso sul gol della Nigeria nel secondo tempo. Non mi hanno ferito né intimidito, però onestamente - ha aggiunto - non riesco a capire il motivo per cui qualcuno vuole farmi affrontare questo genere di cose di nuovo".

