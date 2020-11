Derby Perugia-Gubbio, Torrente: "Ne ho vinti tanti con il Genoa..."

Il tecnico del Gubbio tra ricordi e attualità: "Ma il Grifo è la squadra più forte"

Sabato (ore 20.45) c'è il derby al Curi tra Perugia e Gubbio. Torrente, tecnico rossoblù, dice la sua. “Ci penseremo da martedì, dico però che andremo ad affrontare la squadra più forte del campionato, costruita per tornare subito in Serie B senza passare dai playoff. Una squadra piena zeppa di calciatori di categoria superiore. Per noi dunque un avversario fortissimo, che rispettiamo ma non temiamo. Non abbiamo paura di nessuno, non ne avremo mai. Venderemo cara la pelle”. E ricorda: “Sarà una partita difficile e dura, ma io di derby con la maglia rossoblù del Genoa ne ho giocati tantissimi di derby contro la Sampdoria. E qualche volte li ho vinti anche partendo da sfavoriti e con l’avversario che sulla carta avrebbe dovuto divorarci”.

