Volley A femminile, Bartoccini perde a Monza (3-1) e resta ultima

Dopo la vittoria all'esordio Mazzanti non riesce a ripetersi in Brianza

16 novembre 2020 a

SAUGELLA MONZA - BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 3-1 (26-28 25-20 25-23 25-21)

SAUGELLA MONZA: Orro 3, Meijners 16, Danesi 12, Van Hecke 21, Begic 6, Heyrman 10, Parrocchiale (L), Orthmann 10, Squarcini, Davyskiba, Carraro. Non entrate: Negretti, Obossa.

All. Gaspari.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Carcaces 11, Aelbrecht 7, Di Iulio 2, Havelkova 15, Koolhaas 10, Ortolani 18, Cecchetto (L), Angeloni, Casillo, Agrifoglio. Non entrate: Mlinar, Rumori, Scarabottini.

All. Mazzanti.

ARBITRI: Prati, Braico.

Durata set: 35', 34', 33', 32'; Tot: 134'.

La Bartoccini Fortinfissi Perugia mostra il suo potenziale nel primo set vincendo 26-28, ma poi si arena in quel di Monza contro il Saugella Team che vince 3-1 e mantiene la terza posizione in classifica. Primo set che parte con le perugine subito propositive che allungano fino ad arrivare al 5-9 (nonostante il time-out chiamato sul 5-8 da Gaspari), poi le brianzole crescono a muro conquistando la parità sul 9-9 inducendo stavolta Mazzanti al time-out. Comincia il punto a punto che porta il conteggio fino al 18 pari, Monza tenta lo strappo in avanti approfittando dell’imprecisione di Ortolani e sul 20-18 Perugia chiama di nuovo il tempo, le padrone di casa amministrano il vantaggio fino al 23-21, poi Ortolani ed Havelkova vanno a segno e sul pari 23 anche Gaspari chiama il suo ultimo time-out. Il fine set è per forti di cuore, il punto a punto procede fino al 26 pari, poi la pipe di Havelkova ed il muro di Carcaces mandano al cambio campo con il punteggio di 26-28.



Nel secondo set è Monza a partire bene portandosi subito sul 4-1, Perugia rientra fino al 7-6 ma poi l’ace di Orro ed il punto di Meijners danno il 9-6, Mazzanti temendo una nuova fuga ferma tutto. Le padrone di casa amministrano ed attendono il momento opportuno per dare lo strappo che arriva sul 17-13 costringendo le perugine a chiamare il secondo time-out. Van Hecke trascina le compagne ed il margine aumenta fino al +6, Carcaces ed Ortolani riducono lo strappo (22-18) e Gaspari avendo ancora due time-out decide di usare il primo per bloccare l’inerzia delle ospiti, l’operazione ha successo, la rincorsa si blocca ed il finale è solo una formalità che si espleta con l’errore al servizio di Carcaces che ferma il set sul 25-20.



Il terzo set parte con le padrone di casa ancora corsare sin da subito, ancora una volta si portano sul 4-1, le “Magliette Nere” tentano la reazione ed accorciano il gap con Ortolani ed Havelkova che oltre ai primi tempi di Koolhaas ed Aelbrecht consentono di agguantare il pari a quota 10. Monza accelera di nuovo e sul 13-10 Perugia chiama il time-out, la pausa non riduce la fallosità delle perugine che manda avanti Orro e compagne fino al 17-11, poi è il loro turno di commettere errori, la Bartoccini Fortinfissi ne approfitta fino ad arrivare a rovesciare il risultato e sul 19-20 Gaspari usa anche il secondo minuto di sospensione. Comincia il punto a punto ma quando le brianzole mettono a segno il break, è Mazzanti a spendere il suo secondo time-out, la pausa non arresta la crescita di Van Hecke ed Orthmann che trascinano la squadra fino alla conquista del set 25-23.



Un quarto set dall’avvio inedito, le due squadre partono marcandosi strette ed avanzando punto a punto fino al 6-6, Van Hecke e Meijners in successione portano il doppio break alle lombarde che prendono margine, ma Koolhaas e Carcaces riequilibrano il tutto a quota 9, Monza ancora una volta scappa ancora una volta con un doppio break e sul 12-10 Mazzanti usa il primo time-out, la pausa non frutta, il margine delle padrone di casa aumenta tanto da indurre le ospiti a chiamare l’ultima sospensione del set sul 16-12. Monza mantiene il vantaggio ma arrivata a quota 20 si adagia dando margine alle perugine, Gaspari si allerta e sul 20-16 utilizza il primo dei suoi time-out, il gap continua ad assottigliarsi e con l’ace di Koolhaas che vale il 22-20 Monza ricorre al secondo stop, questa volta la pausa è provvidenziale, Van Hecke ed Orthmann salgono su gli scudi ed è proprio la tedesca a mettere il muro (il ventesimo di squadra) che sigilla il 25-21 del set e regala il 3-1 alle padrone di casa.





Nel dopo gara le sensazioni della ex Serena Ortolani. “Sono comunque positiva perché stiamo crescendo, abbiamo avuto molti alti e bassi però abbiamo fatto vedere anche delle cose belle. Sono convinta che cresceremo ancora di più, abbiamo il margine per poterlo fare, la cosa più importante ora è restare unite e positive perché veniamo da molte sconfitte ed una sola vittoria nell’ultimo periodo. Partite come queste comunque fanno molto bene sia dal punto di vista del ritmo che per quello che si può imparare affrontando una squadra di alto livello come Monza, che ha un grande organico ed una panchina lunga, con molti cambi di alto livello, per noi come dicevo è servito comunque per valutarci e crescere. L’obbiettivo ora è fare più punti possibili per toglierci dal fondo della classifica perché penso che non ce lo meritiamo, dovremo sicuramente lavorare ancora tanto e mettere anche un poco in più di spensieratezza, perché in alcune situazioni sembra che abbiamo il freno a mano tirato per così dire, oggi nel primo set è capitato anche a me, dobbiamo giocare divertendoci poi il talento verrà fuori da solo”.

