Italia-Polonia 2-0, gol e highlights: Jorginho su rigore, poi raddoppio di Berardi. Azzurri primi del girone | Video

Un gol di Jorginho su rigore al 27' del primo tempo regala all'Italia il successo sulla Polonia di Lewandowski e consente alla Nazionale di Mancini (anche se in panchina c'era anche domenica 15 novembre il vice Evani) di tornare al comando del girone di Nations League, dove - ricordiamo - passa il turno soltanto la vincente del raggruppamento.

Nel finale la partita viene messa in sicurezza dall'Italia. Prima al 32' l'espulsione del polacco Goralski per doppia ammonizione, con secondo giallo rimediato per un fallo a metà campo ai danni di Belotti.

L'espulsione di Goralski

Poi, al minuto 37, arriva il raddoppio a opera di Berardi sul perfetto assist di Insigne.

Decisiva dunque per la qualificazioni alle fasi finali della competizione sarà l'ultima serata, con gli azzurri che affronteranno in trasferta mercoledì 18 novembre il fanalino di coda Bosnia. L'Italia ha un punto di vantaggio sull'Olanda e due proprio sulla Polonia, che sempre il 18 novembre si sfideranno tra di loro. Ma la vittoria sui polacchi senza dubbio mette la Nazionale italiana in posizione di vantaggio. Un vantaggio da sfruttare al massimo.

