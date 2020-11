La Ternana non si ferma più, Bari battuto 3-1 al San Nicola: settima vittoria di fila. Lucarelli, fuga in vetta

15 novembre 2020 a

La Ternana non si ferma più. I rossoverdi infatti hanno conquistato la settima vittoria di fila, battendo al San Nicola il Bari con il punteggio di 3-1 e allontanando in classifica una delle formazioni rivali per la promozione in Serie B, ora lontana 7 punti. Decisiva per il successo sui pugliesi la doppietta di Partipilo, con primo gol al 21' del primo tempo e il secondo al 2' della ripresa. In mezzo ai due centri dell'attaccante delle Fere il momentaneo pareggio del Bari firmato da Matteo Ciofani nel finale della prima frazione.

Nei minuti conclusivi, complice anche l'espulsione di Perrotta che ha ridotto il Bari in dieci uomini, la squadra di Cristiano Lucarelli ha trovato pure il tris al 44' grazie al gol di Furlan. Ternana che vola dunque sempre più sola in vetta a quota 27 punti, 7 in più di Bari e Teramo. Proprio gli abruzzesi saranno i prossimi avversari al Liberati domenica 22 novembre. Ma per le Fere si tratta comunque di fuga.

