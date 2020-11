Gubbio, Gerardi replica a Danti: contro la Virtus Verona finisce 1-1. Ora il derby a Perugia

15 novembre 2020 a

E' finita 1-1 al Barbetti la sfida tra il Gubbio e la Virtus Verona, con i rossoblù che devono ancora rimandare la prima vittoria casalinga. E pensare che si era messa subito male per la squadra di Torrente, andata sotto di un gol al 15' con Danti. Il Gubbio ha avuto però la capacità di reagire e ha ottenuto il pareggio nel finale di primo tempo, al 43', con Gerardi.

Nella ripresa il risultato non è cambiato, per il rossoblù comunque un punto che muove la classifica dopo il successo a Ravenna. Nel prossimo turno i rossoblù se la vedranno al Curi nel derby con il Perugia, in programma sabato 21 novembre.

