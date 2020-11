Basket A2 femminile, impresa Pfu: battuta la capolista Faenza

Grande vittoria di Umbertide nella trasferta romagnola

Rialza subito la testa La Bottega del Tartufo Umbertide nella serie A2 di basket femminile. Questa volta le ragazze di coach Staccini hanno inflitto la prima sconfitta stagionale alla capolista Faenza. Per la terza annata consecutiva è stata Umbertide la prima squadra in grado di battere la capolista. Nelle ultime due stagioni era stata Campobasso a cadere sotto i colpi delle giovani bianco-azzurre. Avvio di partita frizzante con entrambe le squadre che si inseguono. La PFU però riesce a trovare subito un allungo con capitan Giudice, Kotnis ed una super Paolocci che porta le umbertidesi a chiudere il primo quarto avanti 22-14. Nel secondo periodo Umbertide ancora in vantaggio che tenta la fuga sul punteggio di 33-18. Faenza però si riavvicina minacciosamente e si va all'intervallo lungo sul punteggio di 38-33 per le bianco-azzurre. Al ritorno sul parquet è Pompei che scaccia i fantasmi della partita di domenica scorsa e piazza un break di 5-0 e porta le umbertidesi ancora sul +10. Terzo quarto che è tutto appannaggio bianco-azzurro e termina 57-46 per Umbertide. Nell'ultimo periodo la stanchezza inizia a farsi sentire per Giudice e compagne contro le esperte faentine. Nell'ultimo minuto Meschi e Morsiani acciuffano il pareggio a quota 67. E' overtime. Le ragazze di coach Staccini non si fanno intimorire e dimostrano grande maturità mentale riuscendo a portare a casa l'incontro trascinate da Pompei, Kotnis, Baldi e De Cassan, quest'ultima autrice dei liberi che fanno arrivare La Bottega del Tartufo a quota 78 punti realizzati. La tripla di Ballardini accorcia le distanze, ma a trionfare è la PFU. Finisce 78-74. MVP del match Aneta Kotnis con una doppia-doppia che recita 20 punti e 11 rimbalzi. In doppia cifra tra le umbertidesi anche Federica Pompei con 18 punti e Giorgia Paolocci con 10. Ancora una volta la squadra umbertidese ha dimostrato di essere in grado di battere qualsiasi avversaria, se affronta la gara con la giusta mentalità. Il prossimo match previsto per domenica prossima contro Bolzano al Pala Morandi è stato rinviato causa ordinanza della provincia autonoma di Bolzano che ha sospeso tutti i campionati, anche nazionali.

E-Work Faenza vs La Bottega del Tartufo Umbertide 74 – 78 d1ts (14-22, 33-38, 46-57, 67-67, 74-78)

E-WORK FAENZA: Franceschelli 9, Schwienbacher 2, Franceschini 2, Morsiani 17, Ballardini 12, Caccoli ne, Chiarini ne, Soglia 9, Meschi 4, Brunelli 4, Vente 13, Porcu 2. Allenatore: Bassi.

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei 18, Dell’Olio 2, Giudice 6, Kotnis 20, Speziali ne, Stroscio 6, Moriconi 3, Paolocci 10, Gambelunghe ne, Baldi 8, Cassetta ne, De Cassan 5. Allenatore: Michele Staccini. Vice: Michele Crispoltoni.

