Svizzera-Spagna 1-1, gol e highlights: Sergio Ramos sbaglia due rigori. Con questo pari Italia testa di serie al sorteggio Mondiale | Video

Clamorosa serataccia per il capitano della Spagna e del Real Madrid, Sergio Ramos, che non ha festeggiato di certo nel migliore dei modi la sua 177esima presenza con la Nazionale iberica. Il difensore infatti nel pareggio tra Svizzera e Spagna ha fallito ben due calci di rigore, dopo che in tutta la carriera ne ha sbagliati appena tre.

Con questo risultato tra l'altro la Nazionale italiana di Roberto Mancini sarà testa di serie nel sorteggio delle qualificazioni per il Mondiale in Qatar del 2022. Tornando alla sfida tra elvetici e furie rosse (per l'occasione in bianco), i rossocrociati sono passati in vantaggio con il centrocampista dell'Atalanta, Freuler.

Nella ripresa i rigori sbagliati da Sergio Ramos, o meglio, i rigori di Ramos parati dal portiere Sommer (numero 1 del Borussia Moenchengladbach avversario dell'Inter nel girone di Champions).

La Svizzera poi rimane in dieci per l'espulsione di Elvedi e alla fine la Spagna riesce ad acciuffare il pareggio al minuto 88 grazie a Moreno.

Ma alla fine si parlerà solo della serata da incubo di Sergio Ramos.

