Italia-Polonia, probabili formazioni e dove vederla in tv: fiducia a Bernardeschi. In difesa giocano Acerbi e Bastoni

Torna in campo la Nazionale per la Nations League: domenica 15 novembre l'Italia ospita la Polonia a Reggio Emilia con fischio d'inizio alle 20,45. Tra gli azzurri - ancora con Evani in panchina vista la positività del ct Mancini - rientrano Donnarumma in porta e Jorginho a centrocampo. Nel tridente offensivo spazio a Bernardeschi, con Insigne e uno tra Belotti (in pole) e Lasagna. Out Immobile. In difesa è infortunato Chiellini, gioca Acerbi, mentre Bastoni sostituirà Bonucci anche lui fuori causa.

Polonia-Italia, probabili formazioni e dove vederla in tv: Chiesa titolare in attacco

Dall'altra parte la Polonia schiera lo juventino Szczesny tra i pali: gli altri italiani sono il difensore del Benevento Glik e il centrocampista del Toro Linetty. Davanti ovviamente il totem Lewandowski, con Milik in panchina. Queste le probabili formazioni. Italia: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bonucci, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Polonia: Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Reca; Goralski, Linetty; Jozwiak, Klich, Grosicki; Lewandowski. Diretta tv su Rai1 dalle 20.45.

