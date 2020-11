Carpi-Perugia: probabili formazioni, orario e come vedere la partita del 15 novembre

14 novembre 2020 a

a

a

Vietato sottovalutare il Carpi. E, ancora di più, sentirsi “arrivati”. Alla vigilia di Carpi-Perugia, Fabio Caserta - che ritrova tra i convocati Elia, guarito dal Covid, Kouan e Minesso ma perde Murano - mette il Grifo sull’attenti. “Mi aspetto una partita difficilissima. Il Carpi aggredisce in tutte le zone di campo. Dovremo lottare su ogni pallone. Sarà la gara più difficile, la terza in una settimana”.

Parole chiare, come quelle di cui si serve per tenere ulteriormente i suoi giocatori sulla corda dopo il successo ottenuto sul Padova. “Atteggiamento e approccio giusto non devono mai mancare. Io non mi esalto dopo una partita bella o brutta. Per un calciatore magari è diverso ma si deve pensare a cosa bisogna fare e non a quello che è stato fatto. La squadra, in ogni caso, sta crescendo pur se i margini di crescita sono elevati”. Diretta in streaming alle ore 15 su Eleven Sports (youtube e facebook).

Serie C, Perugia-Padova 3-0. Il Grifo vola al primo posto in classifica

Le probabili formazioni della partita valida per l'undicesima giornata del girone B della Serie C: CARPI (3-4-1-2): Rossini; Varoli, Venturi, Sabotic; Bayeye, Fofana, Ghion, Marcellusi; Giovannini; Biasci, Ferretti. (A disposizione: Rossi, Pozzi, Danovaro, Varga, Gozzi, Bellini, Lomolino, Maurizi, Offidani, Cejas, Mancini, Carletti, Ridzal). All. Pochesci. PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Sgarbi, Angella, Monaco; Rosi, Moscati, Burrai, Sounas, Favalli; Melchiorri, Bianchimano. (A disposizione: Baiocco, Bocci, Cancellotti, Tozzuolo, Vanbaleghem, Falzerano, Dragomir, Kouan, Elia, Minesso, Lunghi). All. Caserta. ARBITRO: Feliciani di Teramo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.