Coronavirus alla Sir, altri tre giocatori sono negativi

Si tratta di Plotnytskyi, Sossenheimer e Ter Horst. Da lunedì tornano in palestra

Piano piano il mosaico Sir si ricompone. Altri giocatori sono risultati sabato negativi al tampone e possono tornare in palestra. "La Sir Safety Conad Perugia, in seguito ai risultati dei tamponi effettuati, comunica che gli atleti Oleh Plotnytskyi, Thijs Ter Horst e David Sossenheimer sono tornati negativi. I tre giocatori seguiranno pertanto l’iter per poter riprendere il lavoro in palestra". questo il comunicato del club che annuncia il rientro nel gruppo squadra dei tre schiacciatori. Prima di loro erano tornati ad allenarsi Ricci, Solè e Russo con Atanasijevic e Zimmermann che, invece, non erano stati contagiati.

