MotoGp, caduta di Alex Marquez. Pole di Morbidelli, Rossi sedicesimo I Video

Il ternano Danilo Petrucci scatterà dalla quindicesima posizione

Super pole di Franco Morbidelli, la seconda pole stagionale, nel Gp di Valencia di MotoGp. In seconda fila scatteranno il francese Johann Zarco (Ducati) e gli spagnoli Pol Espargaro (Red Bull Ktm) e Maverick Vinales (Yamaha).

Undicesimo tempo per il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha), dodicesimo il leader del mondiale Joan Mir (Suzuki). Lontani dai primi Danilo Petrucci, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Petrux ha il quindicesimo tempo, il Dottore (Yamaha) scatterà dalla sedicesima casella in griglia, il forlivese (Ducati) dalla diciassettesima. Brutta caduta per Alex Marquez (Honda), uscito dal tracciato con le sue gambe dopo un grande spavento.

