Jannik Sinner, un set pari contro Pospisil nella finale di Sofia: ora il parziale decisivo

E' battaglia in finale a Sofia tra Jannik Sinner e il canadese Pospisil. Dopo aver vinto il primo set per 6-4, l'azzurro è andato avanti di un break anche in apertura del secondo set, ma poi ha avuto una sorta di black out che ha consentito a Pospisil di rientrare in partita fino al successo nel secondo parziale con il punteggio di 6-3.

Jannik Sinner, chi è l'uomo che lo ha strappato allo sci. Intanto fa il pieno di soldi con gli sponsor: Rolex, Lavazza e Alfa Romeo

Ora ci sarà il terzo e decisivo set. Entrambi sono a caccia del primo titolo Atp in carriera, con la differenza che se il canadese ha già 30 anni e ha collezionato soltanto due finali perse, per Sinner è la prima occasione. Una chance davvero da non fallire.

