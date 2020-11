Jannik Sinner, chi è l'uomo che lo ha strappato allo sci. Intanto fa il pieno di soldi con gli sponsor: Rolex, Lavazza e Alfa Romeo

14 novembre 2020 a

Tutti pazzi per il fenomeno del tennis Jannik Sinner. L'altoatesino di 19 anni a caccia del primo titolo Atp in finale a Sofia contro Pospisil, in realtà è stato strappato allo sci grazie a coach Massimo Sartori. Quest'ultimo è stato bravo a convincere i genitori di Jannik, papà Hans Peter e mamma Siglinde, gestori di un rifugio della Val Fiscalina, ad allontanarlo dagli sci, attrezzi che Sinner ha iniziato a conoscere già a 4 anni, diventando campione italiano di categoria all'età di 7.

La carriera insomma era già lanciata, ma anche Jannik ha voluto intraprendere una strada diversa, tanto da affermare: "Uno sport in cui la prestazione dura meno di due minuti non mi entusiasma", aveva detto qualche anno fa. E così - per fortuna del tennis italiano - eccolo alle prese con la racchetta. Per molti è un predestinato: intanto il suo talento ha già convinto numerosi marchi prestigiosi a metterlo sotto contratto. Da Rolex a Lavazza fino ad Alfa Romeo, Jannik Sinner vale già due milioni di euro. Altro che sci.

