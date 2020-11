Tennis Atp Sofia 2020, Jannik Sinner: quanto guadagna in caso di vittoria in finale e il nuovo ranking. Così in classifica

L'italiano si è già aggiudicato quasi 20 mila euro e punta alla posizione numero 37 a livello mondiale

Jannik Sinner gioca la finale dell'Atp 250 di Sofia 2020 di tennis. La sfida del giocatore italiano è contro il canadese Vasek Pospisil, oggi sabato 14 novembre in diretta su Rai2.

Sinner, a 19 anni la finale per il primo titolo Atp: diretta su Rai2. Bertolucci: "Grande rovescio e sicurezza da veterano"

Jannik Sinner ha 19 anni e in caso di vittoria centrerebbe il suo primo successo Atp. Con l'accesso in finale, l'azzurro ha già incassato 19.795 euro totali, assicurandosi 150 punti e la 41ª posizione del ranking generale. In caso di vittoria sull'avversario canadese, Sinner porterebbe a casa il montepremi destinato al vincitore del torneo: 24.880 euro complessivi. Soldi e punti. 250 sono i punti previsti per il vincitore, con i quali Sinner arriverebbe ad occupare la posizione numero 37 in classifica.

