Covid, Pioli positivo. L'allenatore del Milan in quarantena. Allenamenti sospesi

Un altro positivo al Covid nel Milan: è l'allenatore Stefano Pioli. Ad annunciarlo il Milan con un comunicato su sito ufficiale.

"Il tecnico è risultato positivo a un tampone rapido effettuato questa mattina. Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio". Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi. L'allenamento odierno è stato cancellato. La squadra riprenderà ad allenarsi lunedì pomeriggio. La Serie A è comunque ferma per gli impegni delle Nazionali che hanno svuotato Milanello. Alla ripresa del campionato, il prossimo weekend, il Milan affronterà il Napoli.

