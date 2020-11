Jannik Sinner inarrestabile a Sofia, superato in due set Mannarino. Ora la finale, primo titolo Atp a un passo

13 novembre 2020 a

a

a

Manca ora soltanto un passo. Jannik Sinner è vicinissimo a vincere il suo primo torneo Atp dopo aver conquistato la finalissima al torneo di Sofia. Sul cemento della capitale bulgara infatti l'altoatesino ha avuto la meglio sul francese Mannarino con il punteggio di 6-3, 7-5.

Jannik Sinner inarrestabile, stende in rimonta De Minaur e vola in semifinale a Sofia: ora la sfida contro Mannarino

Una partita equilibrata in cui tuttavia l'azzurro ha saputo giocare nel migliore dei modi i punti chiave, dimostrando una freddezza quasi da veterano nonostante i soli 19 anni. Dopo aver eliminato Fucsovics, Huesler e De Minaur, Sinner ha spazzato via pure Mannarino. In finale affronterà il vincente tra Gasquet e Pospisil. Comunque vada, l'occasione per centrare il primo trofeo Atp è di quelle da non fallire.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.