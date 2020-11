Ternana, sei vittorie di fila: non accadeva da 31 anni

Foto: foto principi

Lucarelli supera Toscano, raggiunge Tobia e mette nel mirino Delneri

Michele Fratto e Christian Armadori 13 novembre 2020 a

a

a

I record sono fatti per essere battuti. Con la vittoria di mercoledì, Cristiano Lucarelli supera Domenico Toscano e raggiunge Claudio Tobia. Dopo ben trentuno anni la Ternana torna a far registrare un filotto di sei vittorie consecutive. Non succedeva, infatti, dalla stagione ‘88\’89 di vedere uno score così netto in quel di Terni. Sei vittorie che vogliono dire primo posto e un indice di gradimento dei tifosi intorno alla squadra pari a quanto già vissuto alla fine degli anni’80. Il record nel passato recente della Ternana che riuscì a conquistare la Serie B (fermatosi a cinque) è stato di fatto superato. Un eccellente risultato figlio di attenzione, goleade, e di un'ultima vittoria di misura per far capire a tutti che le Fere oltre che una macchina da gol possono vestire i panni della vera squadra di Lega Pro. Mancava, infatti, nel computo registrato quell’1 a 0 che per molti allenatori rappresenta la cartina tornasole delle grandi squadre. Terzo posto, dunque, per Lucarelli, con solo due allenatori prima di lui. Gigi Delneri, con le nove vittorie a cavallo tra le ultime otto giornate di C2 e la prima in C1, e le dieci vittorie consecutive fatte registrare in due occasioni. La prima nel girone I del torneo di Serie C stagione ‘42\’43. La seconda, con Oreste Cioni in panchina, nel campionato Promozionale regionale ‘53\’54. Se questi record verranno scalzati o meno dall'attuale Ternana solo il tempo saprà dirlo. Nel frattempo, tifosi e squadra possono godersi il risultato raggiunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.