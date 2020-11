La storia di Matteo Perri, dalla Ponte ai gol in serie C

In Ravenna-Gubbio ha firmato il momentaneo 1-1 dei romagnoli

Tommaso Ricci 13 novembre 2020

a

a

In pochi mercoledì, al gol del ravennate Perri nel match infrasettimanale contro il Gubbio uscito poi vittorioso, hanno riavvolto il nastro della memoria e drizzato le antenne. Sì, perchè quel Perri autore del momentaneo 1-1 allo stadio Benelli è proprio il Matteo Perri che nel 2014 fu ottimo protagonista in Eccellenza con la maglia della Pontevecchio addosso prima di spiccare il volo verso la Sampdoria e il grande calcio. Terzino sinistro classe 1998 originario di Ponte Felcino cresciuto nel vivaio rossoverde, con alle spalle un provino con la Virtus Entella non andato a buon fine, a dicembre 2014 si trasferisce nel club blucerchiato dopo aver giocato in prima squadra al Ponte, con Roberto Balducci allenatore, grazie a una deroga per via dell’età troppo “tenera”. Samp che ne acquista il cartellino, appunto, operazione condotta in porto da Marco Palmizi, agente dello studio Di Campli. A Genova gioca con la formazione Under 17 e Under 19, prima di passare in prestito a Foligno in D nell’estate del 2015, ma con il Falco metterà insieme solo un paio di gettoni di presenza. Nel gennaio 2016 passa a titolo definitivo all’Ascoli dove fa la spola tra Primavera e allenamenti con la prima squadra. Due campionati Primavera, poi i bianconeri lo mandano a giocare in C alla Viterbese con cui disputa due gare nel 2018. Da gennaio 2019 l’Ascoli lo gira alla Paganese, sempre in C, dove in un anno e mezzo colleziona 38 presenze e un gol. I campani quindi ne acquistano il cartellino prima di cederlo lo scorso 3 ottobre a titolo definitivo al Ravenna. Mercoledì contro il Gubbio il secondo gol in C.

