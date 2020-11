Atletica, Boranga campione italiano master: "Io esiliato dall'Umbria"

L'ex calciatore e portiere di serie A: "Nella mia regione si cura poco questo settore"

Luana Pioppi 13 novembre 2020 a

E’ conosciuto a livello nazionale per i suoi trascorsi da calciatore, dove ha ricoperto il ruolo di portiere anche in serie A, ma oggi, oltre che essere un medico sportivo stimato, è famoso per la sua seconda passione: l’atletica leggera. Lamberto Boranga, 78 anni compiuti lo scorso 30 ottobre, solo il mese scorso ha conquistato altri due titoli tricolori ai Campionati italiani individuali su pista Master, che si sono tenuti ad Arezzo dal 9 all’11 ottobre. Li ha vinti nel salto in lungo e in quello in alto nella categoria M75. Nel primo con la misura di 3,94 metri, nel secondo di un 1,27 metri.

Lamberto lei è tesserato con l’Olimpia Amatori Rimini, come mai ha scelto una società non umbra?

“Ho deciso di andare a Rimini – risponde Boranga – sia perché sono di estrazione emiliana-romagnola, dove ho vissuto 18 anni, sia perché c’è la società master più importante d’Italia. Ma non solo. L’Umbria, a confronto dell’Emilia Romagna, cura poco questo settore. Ci sono tante società ma fanno poco ‘squadra’. E’ vero che i Master che gareggiano, soprattutto di una certa età, sono pochi rispetto ad altre categorie ma secondo me bastava fare due grandi club, uno a Perugia ed uno a Terni, per radunarci tutti. Prima, infatti, ero tesserato con una società perugina ma da circa 10 anni sono passato all’Olimpia Amatori Rimini. Con i colori di questo club ho vinto un Europeo, diversi Mondiali e ho registrato il record del mondo di salto in lungo”.

Molti sono i successi che ha conquistato a livello nazionale e non. Tra tutti quello ottenuto nel 2008 agli Europei di atletica con il record mondiale di salto in lungo over 60 con 5,47 metri. Ha conquistato ori anche nei mondiali anche nel 2018, nel salto in alto over 75 con la misura di 1,36 metri.

“Allenarmi – sottolinea Boranga – per me è troppo importante, mi aiuta ad avere la mentalità giusta. E’ la mia terapia anti-aging”.

Quali sono i suoi prossimi obiettivi?

“Quest’anno, prima del covid, contavo di partecipare all’Europeo in programma in Portogallo, che è stato rimandato al prossimo anno. Poi mi sarebbe piaciuto gareggiare anche al Mondiale che si dovrebbe tenere a Torono, in Canada, a luglio 2021. Non ci resta altro che aspettare quello che deciderà la Federazione. Se i contagi da covid diminuiranno magari si terranno almeno gli italiani ad Ancona il prossimo marzo, diluiti in più giorni”.

Come mai questo passaggio da calciatore ad atleta?

“Come atleta ero già bravo quando giocavo con il Perugia in serie C. La società ti permetteva di fare tante cose e ricoprendo il ruolo di portiere avevo esperienza nei salti, ero rapido e veloce nell’attaccare l’avversario. In estate mi piaceva mettermi in pedana e fare salto in lungo, in alto ed lancio del peso. Poi a 40 anni, mentre giocavo in serie C con il Foligno, un mio amico di chiese di andare con lui a giocare a Montecarlo ad un torneo di calcio. Si trattava in realtà di una specie di olimpiade dei medici. Fummo eliminati in semifinale ma poi io presi parte alle gare di salto in lungo ed in alto riportando, rispettivamente, il secondo e terzo posto. Da allora ho continuato a gareggiare vincendo in queste specialità l’anno dopo. Poi, con l’età, sono entrato nella categoria Master e nel 1978 andai a Verona ai campionati italiani. Li conobbi Ottavio Missoni, lui saltava in alto come me e da allora è nata un’amicizia. Ci vedevamo sempre in occasione di queste gare”.

“Bisogna stare molto attenti in questo momento. – sottolinea infine Boranga - Non dico di fare il lockdown totale, ma secondo me sarebbe unica soluzione per venire fuori da questa situazione. Io mi alleno tutti i giorni ma lo faccio dentro casa dove ho la palestra”.

