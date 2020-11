Suning, primo titolo della storia: Jiangsu campione di Cina. Battuto in finale il Guangzhou di Cannavaro: in gol Eder

12 novembre 2020 a

a

a

Primo titolo nella storia per Suning. Il proprietario dell'Inter infatti ha vinto con il suo Jiangsu la Chinese Super League. Nella finale di ritorno play off, dopo lo 0-0 della gara d'andata, il club di Nanchino ha sconfitto per 2-1 il Guangzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro.

Il match nella bolla di Suzhou è stato caratterizzato da una punizione capolavoro di Eder (altra vecchia conoscenza del nostro calcio con le maglie di Empoli, Samp e Inter) e dal gol di Alex Teixeira. Chissà se questa vittoria per Suning sia di buon auspicio anche in Italia, dove l'Inter di Conte sta però facendo fatica in questo primo scorcio di stagione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.