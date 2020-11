Jannik Sinner inarrestabile, stende in rimonta De Minaur e vola in semifinale a Sofia: ora la sfida contro Mannarino

12 novembre 2020 a

Jannik Sinner continua a far sognare gli appassionati di tennis italiani. Il giovane altoatesino, classe 2001, ha conquistato infatti la semifinale al torneo di Sofia, sconfiggendo ai quarti l'australiano De Minaur in tre set. Dopo aver perso il primo al tie break, Jannik si è scatenato liquidando il rivale in rimonta aggiudicandosi gli altri due parziali con il punteggio di 6-4, 6-1.

In semifinale l'azzurro affronterà il francese Mannarino (testa di serie numero 5 del tabellone del torneo bulgaro, De Minaur era la numero 3): ora tutto è possibile e Jannik Sinner può davvero coronare il suo obiettivo stagionale, vale a dire quello di vincere il primo torneo Atp in carriera.

