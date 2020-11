Coronavirus alla Sir volley, Russo è tornato negativo

Foto: benda

Dopo Solè e Ricci guarito anche l'altro centrale di Perugia

12 novembre 2020 a

a

a

La Sir Safety Conad Perugia, in seguito ai risultati pervenuti nel primo pomeriggio di giovedì e relativi ai tamponi effettuati ieri, comunica che il giocatore Roberto Russo è tornato negativo al covid-19. Russo pertanto venerdì effettuerà la visita medica di idoneità sportiva, come da protocollo, per poi poter riprendere regolarmente il lavoro in palestra. Venerdì pomeriggio sono programmati dei nuovi tamponi per altri componenti della rosa. A questo punto i giocatori che si possono allenare salgono a cinque. Dopo Ricci e Solè, Atanasijevic e Zimmermann che non sono stati mai contagiati ecco che c'è anche Roberto Russo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.