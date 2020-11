Ternana sempre più da da record ma Falletti come sta?

Foto: foto principi

Il fantasista rossoverde è uscito malconcio dalla sfida con il Francavilla

12 novembre 2020 a

Sesta vittoria di fila per la Ternana di mister Cristiano Lucarelli. Anche la Virtus Francavilla, nel turno infrasettimanale di ieri pomeriggio, è caduta sotto i colpi dei rossoverdi. Stavolta ne è bastato uno, quello di Salzano. Questo il commento del tecnico delle Fere. “Dopo due vittorie come contro il Catanzaro e la Cavese non è mai facile ripetersi. Oggi (ieri ndr) è stata una partita tecnicamente bruttina ma per la prima volta alla squadra dico “bravi” perché queste sono le partite più difficili da vincere e che ti fanno crescere. Ora da domani cominceremo a pensare alla partita contro il Bari. Le ultime partite ci eravamo abituati troppo bene, la Serie C girone C è quella di oggi, oltre ai record ci sono partite del genere dove l’avversario non ti consente di proporre e il match si decide su episodi, come i calci piazzati. Oggi ho detto ai ragazzi che sono stati veramente bravi. Salzano ieri ha avuto un gesto ti stizza e nonostante le sue scuse l’ho mandato a fare la doccia, il destino ha poi voluto che oggi segnasse. Tutti quelli che hanno giocato anche sabato titolari oggi sono stati un po’ al di sotto delle loro vere capacità. La stanchezza inizia a farsi sentire per certi giocatori come Palumbo, Defendi e Falletti per questo mettere sempre qualche giocatore più fresco è fondamentale. Falletti ha subito un affaticamento muscolare, non c’è grande preoccupazione però giovedì dovrà fare degli accertamenti in vista della sfida di domenica del San Nicola”. E, come sempre, un po' di ansia c'è.

