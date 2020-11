Perugia-Padova 3-0, il Grifo vola al primo posto in classifica. Sgarbi in gol e doppietta di Bianchimano

Il difensore, con una deviazione di tacco, apre la strada alla vittoria dei biancorossi

Nicola Uras 11 novembre 2020

a

a

Vittoria e aggancio al primo posto in classifica. Un Grifo solido esce fuori alla distanza e nella ripresa schianta il Padova: 3-0 (era la decima giornata del girone B di Serie C). Ora perugini e padovani si trovano insieme in vetta. Determinante la mossa di Caserta che piazza Sounas dalle parti di Hallfreddson, uno scacco matto favorito anche dall'atteggiamento tattico di Mandorlini che al Curi abbandona il 4-3-3 per un 3-5-2 difensivo che strizzava l'occhio al pareggio. Nel primo tempo il Perugia riesce nel pressing e si presenta tre volte dalle parti di Vannucchi senza finalizzare. Nella ripresa, dopo un inizio difficile, il Perugia passa con Sgarbi: angolo di Dragomir, Rosi prolunga, Melchiorri tira in porta ma la deviazione del difensore (di tacco) è determinante (56'). Il raddoppio lo firma Bianchimano: palla recuperata da Melchiorri, percussione di Rosi e tap-in vincente dell'attaccante a porta sguarnita (69'). Nel finale i grifoni calano il tris: Sounas viene steso in area e Bianchimano trasforma il rigore (86'). Il Grifo fa sul serio.

