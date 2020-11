Italia-Estonia 4-0, gol e highlights: prime reti in azzurro per Grifo. A segno pure Bernardeschi e Orsolini | Video

11 novembre 2020 a

Tutto facile per l'Italia contro l'Estonia nell'amichevole di Firenze. Ma la serata di mercoledì 11 novembre sarà ricordata principalmente per due aspetti: il debutto vincente di Chicco Evani da ct a interim della Nazionale (sostituisce Mancini positivo al Covid) e il primo gol in maglia azzurro di Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo.

L'italiano cresciuto in Germania ha sbloccato la gara al 14' con uno splendido tiro dalla distanza. Il raddoppio al 27' grazie a Bernardeschi, autore di una bella azione personale concretizzatasi con un preciso sinistro rasoterra.

Nazionale sperimentale, con diversi debutti: tra questi anche quello di Pessina, subentrato a Tonali nell'intervallo. Pura accademia nel secondo tempo, da segnalare la terza rete, messa a segno ancora da Grifo su calcio di rigore.

Nel finale (al 41') altro penalty, stavolta lo realizza Orsolini per il definitivo 4-0. Ora testa agli impegni contro Polonia (15 novembre) e Bosnia (18 novembre), valevoli per la Nations League.

