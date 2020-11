Nazionale, Chicco Evani ct a interim. Chi è il vice di Mancini, una vita al Milan: il gol che regalò l'Intercontinentale a Sacchi | Video

11 novembre 2020 a

C'è Alberico Chicco Evani a guidare la Nazionale nell'amichevole di Firenze contro l'Estonia. Evani sostituisce Roberto Mancini, rimasto a casa perché positivo al Covid. Chicco sarà in panchina anche contro Polonia (domenica 15 novembre) e Bosnia (mercoledì 18), per gli impegni di Nations League. Ma andiamo a conoscere meglio il vice del ct dell'Italia. Calciatore di spicco tra gli anni Ottanta e i Novanta, una vita al Milan con cui ha conosciuto la Serie B e il tetto d'Italia, d'Europa e del mondo, prima di vivere una seconda giovinezza alla Sampdoria. Toscano di Massa, nato nel giorno di Capodanno del 1963, Evani cresce nel settore giovanile del Milan dopo aver mosso i primissimi passi nella Massese. La chiamata in prima squadra arriva nel momento più complicato della storia del club: quello delle due retrocessioni in tre anni in B. Chicco esordisce con la maglia rossonera proprio nella serie cadetta, nel 1980-81, quindi fa il proprio debutto in A nella stagione 1981-82. Con Sacchi, Bubu (soprannome che il centrocampista non ha mai gradito) si rivela una pedina fondamentale, tanto da firmare su punizione la rete più importante della propria carriera: quella che regala al Milan la Coppa Intercontinentale del 1989, disputata a Tokyo contro i colombiani del Nacional de Medellin, superati ai supplementari da un suo sinistro mentre il portiere Higuita sta sistemando la barriera.

Il suo palmares complessivo è straordinario: tre Scudetti, due Coppe dei Campioni, tre Coppe Intercontinentali, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e due Supercoppe europee. Nell'epoca del grande Milan c'è anche il suo marchio. Nel finale della carriera va alla Sampdoria insieme a Ruud Gullit. Qui vince un altro trofeo: la Coppa Italia del 1994. avvicinandosi dunque a casa e appendendo le scarpe al chiodo nel 1998. In Nazionale gioca i Mondiali del 1994, dove è protagonista nell'amara finalissima persa ai rigori contro il Brasile. Tuttavia Evani realizzò con freddezza il suo penalty. Dal 2010 ricopre il ruolo di selezionatore della Nazionale, e in pratica si fa tutta la trafila delle squadre giovanili. Ora è assistente di Roberto Mancini, con cui ha giocato appunto nella Sampdoria. Una pedina fondamentale anche da allenatore.

