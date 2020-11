Gubbio, a Ravenna arriva la prima vittoria: 2-1 con rete decisiva di Sainz Maza

11 novembre 2020 a

Prima vittoria in campionato per il Gubbio nel girone B di Serie C. I rossoblù di mister Vincenzo Torrente infatti hanno battuto in trasferta il Ravenna dell'ex Magi. Gubbio in vantaggio nel primo tempo con Oukhadda al 29'. Nella ripresa la reazione dei romagnoli che pareggiano con Perri al 19'. Il Gubbio a questo punto però si ributta in avanti a caccia del successo e riesce a tornare di nuovo avanti con Sainz Maza, che al 32' firma la rete del 2-1.

Non succede più nulla e mister Torrente può esultare. Domenica 15 novembre altra occasione per scalare ulteriormente la classifica (i rossoblù sono ora terzultimi a quota 6): al Barbetti c'è la Virtus Verona.

