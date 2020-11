Ternana, sesta vittoria consecutiva. Salzano entra e segna dopo appena un minuto: Virtus Francavilla ko 1-0

11 novembre 2020 a

Un gol di Salzano, entrato da un minuto, regala alla Ternana la sesta vittoria consecutiva e soprattutto consente ai rossoverdi di mantenere il primato solitario in testa alla classifica del girone C di Serie C. La partita contro la Virtus Francavilla è stata più difficile del previsto ma le Fere di mister Cristiano Lucarelli sono riuscite a superare anche questo ostacolo.

Decisivo appunto Salzano, che entrato al 18' della ripresa, appena un minuto più tardi ha trovato il guizzo da tre punti. I rossoverdi balzano così a quota 24, domenica 15 novembre l'attesissimo big match al San Nicola contro il Bari.

