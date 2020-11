Italia-Estonia: le probabili formazioni dell'amichevole. Stasera in tv 11 novembre su Rai1

11 novembre 2020 a

Stasera, mercoledì 11 novembre, torna a giocare la Nazionale italiana di calcio. Allo stadio Franchi di Firenze (ore 20,45) amichevole dell'Italia contro l'Estonia. Test utile per sperimentare qualche soluzione magari utile nelle successive due partite valide per la Nations League (Polonia il 15 novembre e Bosnia il 18). Sulla panchina dell'Italia non ci sarà il ct Roberto Mancini - positivo al Covid - ma il suo vice Alberigo Evani. Diretta televisiva su Rai1.

Le probabili formazioni: ITALIA (4-3-3): Sirigu; Calabria, Ferrari, Bastoni, Luca Pellegrini; Gagliardini, Tonali, Locatelli; Orsolini, Lasagna, Grifo. (A disposizione: Meret, Cragno, Donnarumma G., Emerson, Di Lorenzo, Bonucci, Florenzi, Pessina, Soriano, Zaccagni, Jorginho, Bernardeschi, El Shaarawy, Belotti, Pellegri, Berardi, Chiesa, Insigne, Kean). All. Evani. ESTONIA (4-4-1-1): Hein, Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Liivak, Miller, Kreida, Tunjov; Vassiljev; Lepik. (A disposizione: Meerits, Igonen, Mets, Tamm, Lilander, Purg, Jarvelaid, Zenjov, Marin, Ainsalu, Sorga, Tur). All. Voolaid.

