Perugia-Padova, cambia l'orario: si gioca alle 20,30. Diretta su Rai Play

Il club di Pian di Massiano in attesa dell'esito di alcuni tamponi.

Perugia-Padova slitta alle ore 20,30. La partita valida per la decima giornata del girone B del campionato di Serie C, era inizialmente in programma alle ore 17,30.

A causa di alcuni tamponi riguardanti alcuni tesserati - il cui esito il club perugino conoscerà nel corso della giornata - il Perugia ha chiesto di posticipare l'inizio della partita. Richiesta accolta: al Curi si giocherà alle ore 20,30. Cambia anche la programmazione tv: il big match tra capolista e inseguitrice sarà trasmesso in diretta su Rai Play ed in differita su Rai Sport alle ore 00.15.

