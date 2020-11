Perugia-Padova: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv. Assalto al primo posto

10 novembre 2020 a

Assalto alla capolista. Il Perugia ospita il Padova leader del campionato con tre punti in più sui grifoni. In campo alle 17,30 al Curi (diretta tv su Rai Sport oltre che in streaming su Eleven Sports). Il tecnico Fabio Caserta, alla vigilia, appare realista, fiducioso ed allo stesso tempo rispettoso del valore dell’avversario, pur se sgombra il campo da equivoci affermando che “non firmo per il pareggio. Le partite bisogna giocarle per vincere. Veniamo da cinque risultati utili consecutivi. La squadra sta bene al là di qualche problemino fisico e di qualche assenza. “Burrai e Angella non so quanto possa rischiarli dall’inizio. Non sono al top ma sono due valori aggiunti per la squadra. Murano (convocato, ndr) cercherò fino all’ultimo di averlo a disposizione. A San Benedetto aveva un problema al tallone che lo ha costretto a correre male e così ha avuto un fastidio. Se non ci sarà, farò giocare Bianchimano che è affidabile” svela Caserta. Out Crialese, Elia, Minesso, Kouan e Negro.

Le probabili formazioni: PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Angella, Monaco; Cancellotti, Sounas, Moscati, Dragomir, Favalli; Melchiorri, Murano. (A disposizione: Baiocco, Bocci, Sgarbi, Tozzuolo, Falzerano, Burrai, Konate, Vanbaleghem, Lunghi, Bianchimano). All. Caserta. PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano, Kresic, Gasbarro, Curcio; Ronaldo, Halfredsson, Saber; Buglio, Paponi, Bifulco. (A disposizione: Burigana, Merelli, Biancon, Andelkovic, Fazzi, Pelagatti, Valentini, Della Latta, Jelenic, Mandorlini, Nicastro, Santini, Soleri). All. Mandorlini. Arbitro: Marcenaro di Genova.

