Juventus-Napoli, ricorso respinto. La Corte d'appello: "Accogliendolo rischio stop campionato"

10 novembre 2020 a

a

a

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal giudice sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre. Il giudice sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus.

Verona - Roma, confermato il 3-0 per il caso Diawara, la classifica della serie A non cambia

"L’eventuale condivisione della tesi propugnata dalla società ricorrente porterebbe, inevitabilmente, a frustrare, totalmente, la motivazione posta a fondamento dei protocolli federali in tema di gestione delle gare e degli allenamenti delle squadre professionistiche di calcio in tempo di Covid, ovvero quella di consentire, seppure nella criticità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria, di svolgere e portare a termine il campionato di calcio di Serie A" è quanto si legge in un passo della sentenza.

MotoGp, Iannone squalificato 4 anni per doping. Il Tas respinge il ricorso

La classifica della Serie A resta dunque invariata rispetto all'ultimo turno: Milan 17; Sassuolo 15; Napoli (-1) e Roma 14; Juventus e Atalanta 13; Inter 12; Verona e Lazio 11; Sampdoria e Cagliari 10; Fiorentina e Spezia 8; Bologna, Parma e Benevento 6; Torino e Genoa 5; Udinese 4; Crotone 2

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.