Verona - Roma, confermato il 3-0 per il caso Diawara. Ecco la classifica della serie A

10 novembre 2020 a

a

a

Confermata la sconfitta per 3-0 della Roma contro l'Hellas Verona per l'incontro disputato lo scorso 19 settembre. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha respinto il ricorso della società giallorossa e considerato così valido il risultato a tavolino che era stato deciso dal giudice sportivo per la prima partita di campionato. Il club era stato sanzionato perché aveva schierato il calciatore Diawara che non era iscritto ai 25 della rosa. Nessuna variazione per la classifica, dunque, che resta quella attuale: Milan punti 17; Sassuolo 15; Napoli e Roma 14; Juventus e Atalanta 13; Inter e Verona 12; Lazio 11; Sampdoria e Cagliari 10; Fiorentina e Spezia 8; Bologna, Parma e Benevento 6; Torino e Genova 5; Udinese 4; Crotone 2.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.