Perugia-Padova, torna l'uomo derby: che tacco Nicastro al Liberati

L'attaccante dei veneti fu decisivo a Terni nel 2017

C’è Francesco Nicastro sulla strada del Grifo. L’ex attaccante biancorosso, uomo derby con il tacco al Liberati nella vittoria perugina del 2017, è la punta di diamante del Padova che si presenta mercoledì al Curi per il big match di giornata. Nicastro è in grande condizione con 4 gol nelle ultime 4 gare. Con il Grifo ha segnato 9 reti nella Serie B 2016-17. Nel Padova ci sono altri due ex: Nicolò Fazzi, due volte in biancorosso con 38 presenze (2014-15 e 2016-17), e Daniele Paponi, meteora dell’attacco perugino 2009-10 (21 gare senza reti).

