Ginnastica ritmica, un'umbra è campionessa d'Italia

Vittoria Laliscia della Fortebraccio perugia numero uno nella Fune e nelle Clavette

10 novembre 2020

Continua il bel momento della ginnastica ritmica umbra in questo finale di stagione, pur con tutti i problemi legati alla pandemia, dopo l’argento della Fortebraccio nel Campionato Italiano d’Insieme allieve a Folgaria, il settimo della Fulginium fra le Open e il decimo della Fenice, ancora fra le allieve, anche nell’edizione 2020 dei Campionati Italiani di Specialità Gold di ginnastica ritmica svoltisi a Cantalupa in Piemonte, in grande evidenza la ginnastica ritmica della nostra regione, che è riuscita a portare nella finalissima con tutti gli attrezzi ben quattro ginnaste. Esaltante la prestazione di Vittoria Laliscia della Fortebraccio Perugia, che fra le senior, ha raggiunto la finale con il miglior punteggio sia alla fune che alle clavette, per poi ottenere nella finalissima il titolo italiano alla fune con punti 15,400 e alle clavette con punti 15,600. Bellissima prestazione anche per Tabatha Barberini sempre della Fortebraccio Perugia, giunta alla finalissima delle migliori otto, alla palla con il secondo punteggio e alle clavette con il terzo, nella finalissima si è aggiudicato il bronzo alle clavette con punti 14,050, mentre alla palla è rimasta fuori dal podio pur ottenendo un ottimo 15,700. Due finali sono state ottenute anche da Asia Fatigoni della Fenice Spoleto, 7^ nella finalissima al cerchio con punti 14,700, migliorando il punteggio della qualificazione, ma scalando di due posti, la Fatigoni è poi giunta 6^ nella finalissima al nastro con punti 11,850. Per La Fenice, altre due finalissime sono state conquistate da Camilla Quondam fra le junior 2, la ginnasta spoletina è giunta 8^ alla fune con punti 10,900 e splendida 4^ al nastro con punti 12,500. Fra le junior buona anche la prestazione di Susanna Tiberi Derma (Fortebraccio), giunta 10^ al cerchio con punti 13,050 e 14^ alle clavette con punti 11,550, al 17° posto è giunta invece Sara Jane Lipari (Fenice Spoleto) alla palla con punti 9,350, peccato perché aveva vinto gli interregionali a Foligno con un punteggio decisamente più alto. Giornata no per Ludovica Serafini, sopraffatta dall’emozione, è giunta fra le senior al 14^ posto alle clavette con punti 11,550 e 13^ alla palla con punti 10,450.

