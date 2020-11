Fiorentina, esonerato Iachini. Ufficiale Prandelli. Come giocherà la Viola con l'ex ct azzurro

09 novembre 2020 a

La Fiorentina cambia allenatore: esonerato Giuseppe Iachini, al suo posto Cesare Prandelli. Si tratta di un ritorno per l'ex commissario tecnico della Nazionale che a Firenze ha allenato dal 2005 al 2010. In quelle stagioni portò per due volte la Viola al quarto posto, disputando una semifinale di Europa League (persa ai rigori con i Rangers di Glasgow) e gli ottavi di Champions League (eliminazione con il Bayern dopo grave errore arbitrale). L'ultima esperienza in panchina al Genoa (da dicembre 2018 a giugno 2019) dopo diverse esperienze all'estero poco fortunate (Galatasaray, Valencia e Al Nasr).

Iachini lascia la squadra a quota 8 punti in classifica, frutto di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte, 10 gol all’attivo e 12 incassati. Iachini era arrivato a Firenze il 23 dicembre del 2019 per sostituire l’esonerato Vincenzo Montella. "Ringrazio Beppe Iachini, allenatore capace e determinato, che, nel momento più difficile della scorsa stagione, ha trascinato e guidato la squadra, col suo lavoro, la sua dedizione e il suo carattere" è stato il commiato di patron Commisso all'ormai ex tecnico. Come cambia ora la Fiorentina con Prandelli? Probabile che il nuovo allenatore possa ricorrere all'amato 4-2-3-1 in cui il terzetto di trequartisti potrebbe essere formato da Callejon a destra, Castrovilli al centro e Ribery a sinistra, con Vlahovic e Cutrone a giocarsi il posto da punta.

