Ternana, 5-0 in trasferta l'ultima volta 25 anni fa

Ma la vittoria più rotonda di sempre lontano dal Liberati resta quella del 1954

La Ternana sabato ha abbattuto un tabù, infatti, dopo 11 tentativi falliti è riuscita a violare il campo della Cavese (in precedenza un bottino di 6 pareggi a fronte di 5 sconfitte). In quasi un secolo di storia, invece, è la seconda volta che i rossoverdi riescono a vincere in trasferta con il punteggio di 0-5 (in precedenza era accaduto solo nel campionato di Serie C2 girone B 1995-96 a Imola). Il record dell'affermazione più rotonda lontano dalle mura amiche, che difficilmente potrà essere eguagliata o superata, rimane quella del campionato Regionale Umbro 1953-54, 1-8 ad Amelia

