Coronavirus alla Sir volley, Ricci e Solè tornano negativi

I due centrali di Perugia sono guariti e possono tornare ad allenarsi

Luca Mercadini 09 novembre 2020 a

Buone notizie in casa Sir safety Conad Perugia. In seguito ai risultati dei tamponi effettuati agli atleti Fabio Ricci e Sebastian Solè, entrambi, sono tormati negativi. A comunicarlo è lo stesso club del presidente Gino Sirci con una nota ufficiale. A questo punto scendono a 10 i giocatori ancora positivi al Covid-19. Come si ricorderà, Ricci e Solè erano stati i primi due giocatori a essere contagiati. Ora i due centrale della formazione bianconera nella giornata di martedì dovranno sottoporsi alla visita medica, condizione necessaria per poi poter riprendere il lavoro in palestra

