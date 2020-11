Palermo-Catania: probabili formazioni, orario e dove vederla. Etnei con 13 giocatori causa Covid

09 novembre 2020 a

Stasera, 9 novembre, derby di calcio della Sicilia tra Palermo e Catania. I due club si ritrovano in Serie C sette stagioni dopo l'ultima volta. Sarà un derby senza pubblico e martoriato dal Covid: sono infatti sette i giocatori positivi nel Palermo (a cui si aggiungono gli squalificati Broh e Crivello. I rosanero hanno convocato appena 13 giocatori, di cui tre sono i portieri. Ma il regolamento impone al club palermitano di giocare. Fischio d'inizio ore 21, Eleven Sports farà vedere la partita via streaming (anche sulle piattaforme Youtube e Facebook).

Le probabili formazioni: PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Marconi, Palazzi, Corrado; Odjer, Martin; Kanoute, Rauti, Valente; Saraniti. (A disposizione: Faraone, Matranga). All. Boscaglia. CATANIA (3-5-2): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Rosaia, Maldonado, Izco (Biondi), Pinto; Pecorino (Gatto), Emmausso. (A disposizione: Confente, Della Valle, Panebianco, Zanchi, Biondi, Dall’Oglio, Nana Welbeck-Maseko, Reginaldo, Gatto, Manneh, Piovanello, Agapios Vrikkis). All. Raffaele.

