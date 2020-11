Milan-Verona 2-2, gol e highlights: Barak e un'autorete lanciano Juric, Ibrahimovic sbaglia un rigore ma poi firma il pareggio | Video

08 novembre 2020 a

a

a

Il Milan si salva a San Siro. I rossoneri infatti acciuffano il pari nel finale contro il Verona: 2-2 il punteggio conclusivo. Inizio veemente della squadra di Juric, che si ritrova dopo appena 20' in vantaggio di due gol grazie al timbro di Barak e a una sfortunata autorete dello stesso Calabria.

I rossoneri a questo punto reagiscono e trovano al 27' il gol che riapre l'incontro, altra autorete stavolta di Magnani.

Continua praticamente per quasi tutto il resto del match la pressione della formazione di Pioli alla ricerca almeno del pareggio.

Al 20' della ripresa Ibrahimovic ha l'occasione propizia, ma lo svedese calcia il rigore alto. Ibra non si scoraggia, evidentemente però la serata non è proprio fortunata, tanto che al 36' colpisce una traversa clamorosa.

Sembra finita, ma è proprio Calabria con un guizzo al 90' a siglare la rete del pareggio. Tutto inutile però, visto che il Var annulla per un fallo di mano. Il Milan però non muore mai e al 93' acciuffano il pari con Ibrahimovic, che si riscatta così dopo l'errore dal dischetto. Finisce così 2-2, l'Hellas sale a 12 punti, mentre il Milan resta al primo posto (17), con una classifica tuttavia che rimane cortissima, con tante squadre in pochi punti. Si ripartirà il 21 e il 22 novembre: rossoneri in casa del Napoli.

